Мостовой сделал прогноз на дерби «Атлетико» - «Реал»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал».

«Потенциал подопечных Симеоне не раскрыт, при этом один из двух главных матчей поможет команде собрать все силы в кулак. Моя ставка - ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Мадридское дерби состоится сегодня, 18 сентября, начало встречи запланировано в 22:00 мск.

После пяти сыгранных туров «Атлетико» набрал десять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Реал» с 15 баллами располагается на второй позиции.