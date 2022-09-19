Родриго: «Заменить Бензема нереально, но я пытаюсь»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о травме своего звездного одноклубника Карима Бензема, пропустившего вчерашнее дерби против «Атлетико» (2:1).

«Заменить Бензема нереально, но я пытаюсь это сделать. Для меня это новая роль, ведь я привык заниматься другими вещами на поле, нежели Карим. Однако благодаря этому я становлюсь лучше с каждым днем», - приводит слова бразильского форварда Mundo Deportivo.

В минувшем дерби с «Атлетико» Родриго забил один из мячей «Реала».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 21-летний бразилец отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в четырех встречах.