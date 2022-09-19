«Реал» показал лучший старт сезона за 54 года

Мадридский «Реал» ударно начал сезон-2022/2023. Как сообщает газета Marca, это один из лучших стартов в истории «королевского» клуба.

Подопечные Карло Анчелотти одержали победы в девяти матчах подряд в текущей кампании. Это лучший показатель «сливочных» с сезона-1968/1969. Тогда «Реал» показал аналогичный результат.

В текущей кампании мадридский коллектив шесть раз победил в Ла Лиге, добыл две «виктории» в групповом турнире Лиги чемпионов, а также выиграл суперкубок УЕФА.

В следующем туре чемпионата Испании команда Анчелотти встретится с «Осасуной» на «Сантьяго Бернабеу».