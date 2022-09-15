Дешам видит позитив в ситуации с игровым временем Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о странном положении Антуана Гризманна в мадридском «Атлетико».

Рулевой «матрасников» Диего Симеоне вынужден выпускать французского нападающего только на последние 30 минут каждого матча, чтобы не активировалось обязательство выкупа игрока у «Барселоны» за 40 млн евро.

«Гризманн остаётся важным и определяющим игроком для своего клуба, – рассказывает Дешам, вызвавший форварда на ближайший сбор французской национальной команды. – Речь идёт об известной ситуации, которая ограничивает его игровое время. Что ж, по крайней мере это означает, что он не устал», – заявил наставник действующих чемпионов мира.