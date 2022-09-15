Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам видит позитив в ситуации с игровым временем Гризманна в «Атлетико»

 
15 Сентября 2022 • 22:03 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.90 X 3.40 2 2.45
18.09 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о странном положении Антуана Гризманна в мадридском «Атлетико».

Рулевой «матрасников» Диего Симеоне вынужден выпускать французского нападающего только на последние 30 минут каждого матча, чтобы не активировалось обязательство выкупа игрока у «Барселоны» за 40 млн евро.

«Гризманн остаётся важным и определяющим игроком для своего клуба, – рассказывает Дешам, вызвавший форварда на ближайший сбор французской национальной команды. – Речь идёт об известной ситуации, которая ограничивает его игровое время. Что ж, по крайней мере это означает, что он не устал», – заявил наставник действующих чемпионов мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.09  22:00 Вальядолид ... Кадис 2.11 3.35 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
22:31 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг поблагодарил «Барселону» 1
22:03 · Испания. Ла Лига
Дешам видит позитив в ситуации с игровым временем Гризманна в «Атлетико»
20:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «В 16 лет я стоял на улице и просил у людей дать мне немного еды»
20:25 · Испания. Ла Лига
Гави прокомментировал новый контракт с «Барселоной»
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Кунде рассказал о звонке Гвардиолы
17:20 · Испания. Ла Лига
​Фабрегас верит, что Месси вернётся в «Барселону» 1
13:18 · Испания. Ла Лига
Лопетеги призвал игроков «Севильи» брать пример с Иско
12:06 · Испания. Ла Лига
Вальверде принял решение о своём будущем в «Реале»
11:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сказал Вальверде, что если он не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду» 1
11:02 · Германия. Бундеслига
Григорян не согласен с тем, что «Барселона» играла лучше «Баварии» 1
06:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил шансы Бензема сыграть с «Атлетико»
14 Сентября
19:18 · Испания. Ла Лига
​Асенсио может быть предложен «Арсеналу»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Асенсио может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ в январе слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа слухи
14:29 · Испания. Ла Лига
​Бензема наверняка пропустит мадридское дерби
Все новости
Рекомендуем