Мората прокомментировал слухи о переходе в «Барселону» зимой

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал об интересе Хави Эрнандеса, который хотел взять игрока в «Барселону».

По слухам, нападающий испанской сборной мог пополнить состав «блауграны» этой зимой. «Интерес со стороны «Барсы»? Да, Хави позвонил мне, я поговорил с ним о футболе. Для меня было большой честью, что такой экс-игрок и тренер рассматривал меня», – приводит слова Альваро Cadena Ser. Также Мората отметил, что у него было не только предложение от каталонцев, а также со стороны четырёх или пяти команд. Тем не менее, нападающий решил остаться в стане «матрасников».

В текущем сезоне форвард стал автором трёх голов в шести встречах Ла Лиги.

