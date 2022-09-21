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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората прокомментировал слухи о переходе в «Барселону» зимой

 
21 Сентября 2022 • 12:32 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал об интересе Хави Эрнандеса, который хотел взять игрока в «Барселону».

По слухам, нападающий испанской сборной мог пополнить состав «блауграны» этой зимой. «Интерес со стороны «Барсы»? Да, Хави позвонил мне, я поговорил с ним о футболе. Для меня было большой честью, что такой экс-игрок и тренер рассматривал меня», – приводит слова Альваро Cadena Ser. Также Мората отметил, что у него было не только предложение от каталонцев, а также со стороны четырёх или пяти команд. Тем не менее, нападающий решил остаться в стане «матрасников».

В текущем сезоне форвард стал автором трёх голов в шести встречах Ла Лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Альваро Мората
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