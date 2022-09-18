Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» уже объявил состав на игру с «Атлетико»

 
18 Сентября 2022 • 20:22 Комментировать (3)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.10 X 3.50 2 2.40
Через 0 ч. 50 мин.

В центральном и заключительном матче шестого тура испанской Ла Лиги между собой сойдутся главные мадридские клубы - «Атлетико» и «Реал». Накануне игры главный тренер обладателей Лиги чемпионов и титула победителя Ла Лиги в прошлом сезоне, итальянский наставник Карло Анчелотти, обнародовал состав на игру.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Ферлан Менди.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ее событиями можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
18 Сентября 2022 в 20:40
уххх, поглядим (надеюсь) ))))
Sergey999
18 Сентября 2022 в 20:57
Надеюсь выигрышная серия продолжится!!!
NOBODY
18 Сентября 2022 в 21:00
давай, Серега)) ищем трансляцию и болеем!!! )))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 0:2 Хетафе 1.78 3.35 5.40
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 1.75 3.80 5.30
Идет 79 минута Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
Идет 77 минута Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
21:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» Араухо отказал клубам АПЛ
20:56 · Испания. Ла Лига
В матче с «Реалом» Гризманн впервые в сезоне выйдет в старте
20:22 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» уже объявил состав на игру с «Атлетико» 3
19:25 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» не смог обыграть «Севилью»
17:36 · Испания. Ла Лига
​Президент «Атлетико»: «Попрошу Винисиуса научить меня танцевать самбу» 2
17:04 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» в большинстве притормозил «Осасуну»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Гризманн может покинуть «Атлетико» уже зимой 4
14:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» вернёт белую форму 1
13:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о секретной стратегии «Реала»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон грубо ответил обидчику Винисиуса
11:18 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны»: «Месси уже не тот»
11:12 · Испания. Ла Лига
Хави назвал два качества Левандовски, которые его удивили
11:02 · Англия. Чемпионшип
Один из лучших нападающих Чемпионшипа Бреретон может продолжить карьеру в Испании
10:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет организовать теннисный матч Федерер - Надаль на «Сантьяго Бернабеу»
07:12 · Испания. Ла Лига
Гаттузо: «Кавани не хотел выходить в старте «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем