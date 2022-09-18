Мадридский «Реал» уже объявил состав на игру с «Атлетико»

В центральном и заключительном матче шестого тура испанской Ла Лиги между собой сойдутся главные мадридские клубы - «Атлетико» и «Реал». Накануне игры главный тренер обладателей Лиги чемпионов и титула победителя Ла Лиги в прошлом сезоне, итальянский наставник Карло Анчелотти, обнародовал состав на игру.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Ферлан Менди.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ее событиями можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.