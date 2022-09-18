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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не удалось прервать победную серию «Реала»

 
18 Сентября 2022 • 23:57 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

В шестом туре Ла Лиги «Реал» играл против принципиального соперника и соседа, «Атлетико». «Королевский» клуб в этом сезоне пропускает один мяч в каждом матче, так случилось и сегодня. Вот только до грубой ошибки на выходе Тибо Куртуа и отскока мяча в сетку от Марио Эрмосо были голы «Реала». В начале встречи Орельен Чуамени оригинально забросил мяч на ход Родриго, и тот открыл счет. Винисиус Жуниор в быстрой атаке обыгрался с Лукой Модричем и пробил в ближнюю штангу, а Федерико Вальверде добавил его в цель.

2:1, «Реал» выиграл все шесть матчей, «Атлетико» с десятком очков в активе только седьмой.

Протокол игры  
Атлетико М1:2Реал Мадрид
  18'Родриго (0:1)
  36'Вальверде Федерико (0:2)
(1:2) Эрмосо Марио83'  
Облак ЯнФелипе Аугусто IVВитсель АксельМандава Рейнилду  29'Льоренте МаркосКарраско Янник 72' (Эрмосо Марио ( 72'  89'  90') Коке Хорхе  63' 73' (Корреа Анхель ( 73') Кондогбия ЖоффрейДе Пауль Родриго 62' (Мората Альваро ( 62') Фелиш Жоау 62' (Кунья Матеус ( 62') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноГрбич ИвоМолина НауэльНьигес СаульГомис Антонио
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  89'Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди Ферлан  33' 74' (Рюдигер Антонио ( 74') Модрич Лука 82' (Камавинга Эдуардо ( 82') Чуамени ОрельенКроос Тони 86' (Асенсио Марко ( 86') Вальверде ФедерикоРодриго 86' (Себальос Дани ( 86') Винисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
18 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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окончен Вильярреал 1:1 Севилья 1.75 3.80 5.30
окончен Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
окончен Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
окончен Атлетико М 1:2 Реал Мадрид 3.10 3.50 2.40
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