«Атлетико» не удалось прервать победную серию «Реала»

В шестом туре Ла Лиги «Реал» играл против принципиального соперника и соседа, «Атлетико». «Королевский» клуб в этом сезоне пропускает один мяч в каждом матче, так случилось и сегодня. Вот только до грубой ошибки на выходе Тибо Куртуа и отскока мяча в сетку от Марио Эрмосо были голы «Реала». В начале встречи Орельен Чуамени оригинально забросил мяч на ход Родриго, и тот открыл счет. Винисиус Жуниор в быстрой атаке обыгрался с Лукой Модричем и пробил в ближнюю штангу, а Федерико Вальверде добавил его в цель.
2:1, «Реал» выиграл все шесть матчей, «Атлетико» с десятком очков в активе только седьмой.
Протокол игры
|18'Родриго (0:1)
|36'Вальверде Федерико (0:2)
|(1:2) Эрмосо Марио83'
Облак Ян•Фелипе Аугусто IV•Витсель Аксель•Мандава Рейнилду• 29'Льоренте Маркос•Карраско Янник72' (Эрмосо Марио (72' 89') • 90'Коке Хорхе 63'73' (Корреа Анхель (73') •Кондогбия Жоффрей•Де Пауль Родриго62' (Мората Альваро (62') •Фелиш Жоау62' (Кунья Матеус (62') •Гризманн Антуан
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль• 89'Милитао Эдер•Алаба Давид•Менди Ферлан 33'74' (Рюдигер Антонио (74') •Модрич Лука82' (Камавинга Эдуардо (82') •Чуамени Орельен•Кроос Тони86' (Асенсио Марко (86') •Вальверде Федерико•Родриго86' (Себальос Дани (86') •Винисиус Жуниор
18 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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