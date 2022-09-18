«Атлетико» не удалось прервать победную серию «Реала»

В шестом туре Ла Лиги «Реал» играл против принципиального соперника и соседа, «Атлетико». «Королевский» клуб в этом сезоне пропускает один мяч в каждом матче, так случилось и сегодня. Вот только до грубой ошибки на выходе Тибо Куртуа и отскока мяча в сетку от Марио Эрмосо были голы «Реала». В начале встречи Орельен Чуамени оригинально забросил мяч на ход Родриго, и тот открыл счет. Винисиус Жуниор в быстрой атаке обыгрался с Лукой Модричем и пробил в ближнюю штангу, а Федерико Вальверде добавил его в цель.

2:1, «Реал» выиграл все шесть матчей, «Атлетико» с десятком очков в активе только седьмой.