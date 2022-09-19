Облак: «Реал» не заслужил победу»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак считает, что его команда была не хуже «Реала» в дерби.

Принципиальная битва завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1. Родриго и Федерико Вальверде забили два безответных мяча в первом тайме, на что «Атлетико» ответил лишь голом Марио Эрмосо на 83-й минуте.

«Очень печальный результат, мы проиграли важнейшую игру. Думаю, мы не заслужили это поражение, но таков футбол. «Реал» воспользовался своими шансами забить, а мы – нет», – заявил после матча лидер «матрасников».

После шести туров Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице с 18 очками из 18 возможных. «Атлетико» располагается на седьмой позиции с десятью баллами в активе.