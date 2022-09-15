Коке – о фирменном праздновании Винисиуса: «У него могут быть проблемы»

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о манере Винисиуса Жуниора отмечать голы в преддверии мадридского дерби.

По словам испанца, у вингера «сливочных» могут возникнуть проблемы, если он исполнит свой танец после гола в гостевом матче с «Атлетико».

«Понимаю ли я его празднование? У каждого свои предпочтения, каждый может отмечать голы так, как захочет, но, думаю, он столкнётся с проблемами, если сделает это в матче с нами. Это естественная ситуация, удивляться тут нечему», – приводит Movistar слова Коке.

Поединок мадридских «Атлетико» и «Реала» в рамках Ла Лиги состоится 18 сентября.