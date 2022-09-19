Родриго высказался о победе «Реала» в дерби Мадрида

Бразильский нападающий Родриго, который выступает за мадридский «Реал», пообщался с журналистами после победы над «Атлетико» в дерби. «Сливочные» одолели принципиального соперника со счетом 2:1.

«Очень доволен победой. Для меня это счастливый день. Дерби созданы для того, чтобы забивать голы и побеждать. Команда довольна результатом, мы выиграли все матчи. «Реал» отлично себя чувствует и надеется вернуться еще сильнее после международной паузы», - приводит слова бразильца издание Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что «Реал» показал лучший старт сезона за последние 54 года.