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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго высказался о победе «Реала» в дерби Мадрида

 
19 Сентября 2022 • 06:46 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

Бразильский нападающий Родриго, который выступает за мадридский «Реал», пообщался с журналистами после победы над «Атлетико» в дерби. «Сливочные» одолели принципиального соперника со счетом 2:1.

«Очень доволен победой. Для меня это счастливый день. Дерби созданы для того, чтобы забивать голы и побеждать. Команда довольна результатом, мы выиграли все матчи. «Реал» отлично себя чувствует и надеется вернуться еще сильнее после международной паузы», - приводит слова бразильца издание Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что «Реал» показал лучший старт сезона за последние 54 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Родриго
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