Привоз Куртуа не помешал «Реалу» на классе обыграть «Атлетико» в мадридском дерби

Мадридское дерби получили на закуску в воскресенье любители футбола.

«Реал» стартовал в чемпионате Испании лучше «Атлетико». Если «матрасники» набрали в два раза больше очков, чем провели туров, то «сливочные» – в три раза больше, чем провели туров. Если проще, то у «Атлетико» было после пяти матчей 10 баллов, тогда как у «Реала» – 15. Непосредственно к отчётной игре команда Карло Анчелотти подошла по набранным очкам на втором месте, а по потерянным – на первом. Дело в том, что лидировавшая «Барселона» успела провести на один матч больше.

Ничья сравняла бы «Реал» по очкам с «Барселоной», победа выводила бы «галактикос» на чистое первое место. Если же смотреть со стороны банды Диего Симеоне, то виктория позволяла бы «Атлетико» догнать «Атлетик» из Бильбао, обойдя по пути «Вильярреал» и «Осасуну». Ну а ничья сравняла бы «Атлетико» по набранным очкам с «жёлтой подводной лодкой». Что касается группового этапа Лиги чемпионов, то там у «сливочных» нет проблем, в то время как «матрасники» потерпели в минувший вторник поражение от леверкузенского «Байера».

Первые минуты мадридского дерби оказались соответствующими статусу такого принципиального матча. Споры, стычки, свист трибун, высокий накал. Первым намёком на опасную ситуацию стал удар головой Фелипе над перекладиной после розыгрыша штрафного и подачи. Немного позже удар Карраско в ближний угол был скорректирован на угловой. Хозяева вели игру в дебюте, а «Реал» ничего не форсировал, что не помешало ему выйти вперёд на восемнадцатой минуте за счёт красивого гола. Чуамени забросил вперёд на левый полуфланг, и Родриго блестяще с лёта отправил мяч под перекладину (0:1).

Гризманн напомнил о себе на 25-й минуте, заставив вступить в игру Куртуа дальним ударом. Родриго в ответном случае прорывался с правого фланга, и Рейнилдо Мандава здорово в подкате выбил мяч на угловой. «Реалу» нравилось выбегать вперёд на пространстве, и это прекрасно исполнил на 36-й минуте Винисиус Жуниор. Единственным недостатком его прохода по левому флангу со смещением было то, что в конце он, уже падая, попал мячом в ближнюю штангу. Зато отскок был как раз на Федерико Вальверде, который отлично знал, что требовалось от него в той истории (0:2).

«Реал» в этом матче играл с большим запасом прочности. Действующий чемпион Испании включался в нужные моменты и делал разницу в свою пользу. «Матрасников» в таких неблагоприятных условиях могла спасти вдохновенная игра своей атакующей линии либо какие-то чудесные попадания с дальних дистанций. Но ни того, ни другого не было. Во втором тайме хозяева на медленных скоростях упирались в чужую оборонительную стену и ничего не могли с ней поделать. Небольшие вспышки внутри штрафной купировались защитниками гостей. Не хватило нервов у Жоау Фелиша, который был заменён и прямиком направился в раздевалку. Потом, правда, вернулся на скамейку.

Казалось, что «Реал» спокойно дообороняет комфортную победу, но хозяева удачно подали угловой на 83-й минуте с правого фланга. Подвёл гостей Куртуа, махнувший мимо мяча на выходе, и от верхней части плеча Эрмосо сфера срикошетила в пустую сетку (1:2). В оставшееся время «Атлетико», естественно, пытался сравнять счёт, однако вместо этого Эрмосо схлопотал две жёлтые карточки за три минуты (за неспортивное поведение плюс толкотню перед подачей) и отправился отдыхать чуть раньше финального свистка.

Перед матчем были вопросы насчёт того, сыграет ли в мадридском дерби Карим Бензема. Не сыграл и даже не попал в заявку. В «Реале» не стали рисковать здоровьем ключевого форварда, завершающего процесс восстановления от травмы. И правильно сделали, можно сказать задним числом. Всё равно «сливочные» победили, пусть и с непростой концовкой. Если бы «Реал» захотел, то как минимум создал бы пару-тройку моментов во втором тайме, а так он малыми силами на классе сохранил победу, благо что имел право на ошибку. Набрав 18 очков, команда Карло Анчелотти продлила свою победную серию и ушла на перерыв сборных единоличным лидером таблицы Ла Лиги.

Кирилл Иванцов