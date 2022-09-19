Винисиус получил самую низкую оценку в мадридском дерби

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор провёл далеко не лучший матч с точки зрения статистических показателей.

«Реал» одолел «Атлетико» со счётом 2:1 благодаря голам Родриго и Федерико Вальверде. В составе «матрасников» отличился Марио Эрмосо.

Именно Вальверде, ставший автором победного мяча, получил от известного статистического ресурса SofaScore лучшую оценку – 7,7. Самого низкого балла среди всех футболистов, принявших участие в дерби, удостоился Винисиус – 6,1. 22-летний бразилец упустил явный голевой момент и выиграл всего 4 дуэли из 17, сфолив 6 раз (больше всех) и четырежды позволив себя обыграть (тоже больше всех).