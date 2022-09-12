Гризманн: «Понимаю, что некоторые люди недовольны моим присутствием в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал своё положение в команде. Напомним, что «матрасники» не хотят выкупать француза у «Барселоны» на постоянной основе. Чтобы опция выкупа не превратилась в обязательную, Гризманн не выходи на поле раньше 60-й минуты.

«Понимаю, что некоторые люди недовольны моим присутствием в «Атлетико». Тем не менее, я работаю на 10 000%, чтобы перевернуть ситуацию. Я хочу сделать так, чтобы люди вновь в меня влюбились», – цитирует Гризманна Prime Video.

В новом сезоне Гризманн отметился тремя голами в 6 поединках во всех турнирах. Во всех этих матча француз выходил на поле с замены.