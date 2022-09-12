Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Арда Туран объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас опытному футболисту 35 лет.

Последним клубом знаменитого турка стал «Галатасарай», воспитанником которого он и является. В минувшем сезоне Туран провёл за свою родную команду 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что в период с 2015 по 2020 год полузащитник принадлежал каталонской «Барселоне», за которую провёл в общей сложности 55 матчей, забив в них 15 голов и отдав 11 передач. Ранее он также защищал цвета мадридского «Атлетико», с которым выиграл Лигу Европы в 2012 году.