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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший игрок «Барселоны» Туран объявил о завершении карьеры официально

 
12 Сентября 2022 • 17:17 Комментировать
Галатасарай
...
Коньяспор
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16.09 20:00

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Арда Туран объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас опытному футболисту 35 лет.

Последним клубом знаменитого турка стал «Галатасарай», воспитанником которого он и является. В минувшем сезоне Туран провёл за свою родную команду 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что в период с 2015 по 2020 год полузащитник принадлежал каталонской «Барселоне», за которую провёл в общей сложности 55 матчей, забив в них 15 голов и отдав 11 передач. Ранее он также защищал цвета мадридского «Атлетико», с которым выиграл Лигу Европы в 2012 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Атлетико Мадрид Барселона Арда Туран
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