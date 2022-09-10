Икарди объяснил решение перейти в «Галатасарай»

Нападающий Мауро Икарди рассказал, что его привлекло в «Галатасарае».

Форвард «Пари Сен-Жермен» арендован турецким клубом до конца сезона 2022/23.

«Я долго обсуждал своё будущее с клубом, прежде чем мы всё согласовали. Я сразу понял, что по-настоящему нужен здесь, и болельщики с самого начала очень тепло меня встретили. Вот почему я решил перейти в «Галатасарай».

Я уже приезжал сюда ранее, когда выступал за «ПСЖ», и тогда мне удалось забить гол на стадионе «Галатасарая». Теперь я сам стал частью этого клуба, и, надеюсь, я продолжу забивать здесь и смогу принести радость местной публике», – заявил Икарди, пока не успевший дебютировать в составе новой команды.