Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди объяснил решение перейти в «Галатасарай»

 
10 Сентября 2022 • 02:40 Комментировать
Галатасарай
...
Коньяспор
16.09 20:00

Нападающий Мауро Икарди рассказал, что его привлекло в «Галатасарае».

Форвард «Пари Сен-Жермен» арендован турецким клубом до конца сезона 2022/23.

«Я долго обсуждал своё будущее с клубом, прежде чем мы всё согласовали. Я сразу понял, что по-настоящему нужен здесь, и болельщики с самого начала очень тепло меня встретили. Вот почему я решил перейти в «Галатасарай».

Я уже приезжал сюда ранее, когда выступал за «ПСЖ», и тогда мне удалось забить гол на стадионе «Галатасарая». Теперь я сам стал частью этого клуба, и, надеюсь, я продолжу забивать здесь и смогу принести радость местной публике», – заявил Икарди, пока не успевший дебютировать в составе новой команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ КОНЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аланьяспор 2:1 Анкарагюджю 1.67 4.10 4.70
10.09  17:00 Коньяспор ... Хатайспор 1.72 3.85 4.70
10.09  20:00 Фатих Карагюмрюк ... Гиресунспор 1.90 3.55 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
02:40 · Турция
Икарди объяснил решение перейти в «Галатасарай»
09 Сентября
16:41 · Турция
​У Оздоева отреагировали на невызов игрока в сборную России
13:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший фотограф ЦСКА: «Когда пришёл Языджи, я ощутил себя его подмастерьем, будто он платит мне зарплату»
11:36 · Франция. Лига 1
Аренда Икарди в «Галатасарай» сэкономит «ПСЖ» всего 750 тысяч евро
07:15 · Турция
«Адана Демирспор» подписал конкурента Дзюбе официально
06:54 · Франция. Лига 1
Икарди дал первое интервью после ухода из «ПСЖ»
08 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Мата – игрок «Галатасарая» официально
23:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подтвердил уход Икарди официально
14:41 · Россия. Премьер-лига
В «Аланьяспоре» не исключили переход Мевли в «Спартак»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Фулхэма» Кавалейру перешёл в турецкий клуб официально
10:36 · Турция
Мата в ближайшие часы приземлится в Стамбуле, игрок близок к переходу в «Галатасарай»
10:02 · Турция
Клуб Дзюбы подписал скандального экс-игрока «Рубина» официально
09:58 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что Дзюба будет забивать в Турции
09:27 · Англия. Премьер-лига
Мата близок к переходу в «Галатасарай» 1
09:12 · Франция. Лига 1
Турецкий гранд анонсировал трансфер Икарди
Все новости
Рекомендуем