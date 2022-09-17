Симеоне прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором

Перед мадридским дерби наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий относительно недавнего скандала вокруг форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в эфире испанского телевидения глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво не оценил манеру празднования голов звездой «королевского» клуба, назвав того обезьяной. «Мы все являемся частью одного общества. Мы люди, и таково наше общество», – кратко выразился Диего, которого цитирует издание Mundo Deportivo.

Отметим, что бразилец забил тот гол в последнем матче испанской Ла Лиги против «Мальорки», который закончился в пользу «Реала» со счётом 4:1.