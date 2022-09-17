Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором

 
17 Сентября 2022 • 13:39 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.20
18.09 22:00

Перед мадридским дерби наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий относительно недавнего скандала вокруг форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в эфире испанского телевидения глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво не оценил манеру празднования голов звездой «королевского» клуба, назвав того обезьяной. «Мы все являемся частью одного общества. Мы люди, и таково наше общество», – кратко выразился Диего, которого цитирует издание Mundo Deportivo.

Отметим, что бразилец забил тот гол в последнем матче испанской Ла Лиги против «Мальорки», который закончился в пользу «Реала» со счётом 4:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Симеоне Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  15:00 Мальорка ... Альмерия 2.08 3.35 3.85
17.09  17:15 Барселона ... Эльче 1.12 10.00 22.00
17.09  19:30 Валенсия ... Сельта 2.48 3.25 3.05
17.09  22:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.55 4.05 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
13:39 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором
13:30 · Испания. Ла Лига
Симеоне дал комментарий об уровне мадридского «Реала»
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет усилиться нападающим «МЮ»
11:04 · Испания. Ла Лига
Хави - о Винисиусе: «Каждый празднует голы, как хочет»
10:18 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили»
09:59 · Германия. Бундеслига
Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл усиление в АПЛ
08:51 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок «Реала» в августе
08:40 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на сравнение с обезьяной
08:32 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на игрока «Интера» с ценником 65 миллионов евро
07:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» отреагировал на скандальное сравнение Винисиуса с обезьяной
07:03 · Испания. Ла Лига
Винисиус оценил готовность «Реала» к дерби с «Атлетико»
05:17 · Германия. Бундеслига
Стоичков советовал «Барселоне» пригласить Альфонсо Дэвиса, но к нему не прислушались
16 Сентября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Кадис» набрал первые очки, забив победный гол в компенсированное время
23:47 · Испания. Ла Лига
Пеле выразил слова поддержки Винисиусу после расистского скандала
Все новости
Рекомендуем