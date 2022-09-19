«Реал» выиграл 9 из 9 матчей в текущем сезоне

Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает выигрывать матч за матчем.

«Реал» взял верх в гостевом мадридском дерби, обыграв «Атлетико» со счётом 2:1. Данная победа стала для «сливочных» уже девятой кряду с начала нынешнего сезона при девяти проведённых матчах. По данным Opta, этот показатель покорился «Реалу» лишь в третий раз в истории и впервые более чем за полвека – с сезона 1968/69 (тогда удалось победить в 11 стартовых матчах). Аналогичный случай был зафиксирован и в 1961 году (тоже 11 побед).

Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги с 18 очками после шести туров, опережая «Барселону» на два балла.