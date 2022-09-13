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Чемпионат Испании. Ла Лига

Туран: «С «Атлетико» мы завоевали одно из сложнейших чемпионств в истории футбола»

 
13 Сентября 2022 • 12:00 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.09 22:00

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Арда Туран вспомнил о периоде, когда выступал за «матрасников». Турецкий хавбек играл за команду с 2011 по 2015 год, после чего перебрался в каталонскую «Барселону».

«С «Атлетико» я пережил очень многое. Мы выиграли одно из сложнейших чемпионств в истории футбола в сезоне-2013/14. Мы соревновались с лучшими клубами планеты и стали чемпионами», – цитирует Турана Atletico Universe.

Напомним, что в составе «Атлетико» Туран становился чемпионом Ла Лиги, а также обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА, Лиги Европы и Суперкубка Испании. Недавно турок объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арда Туран
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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