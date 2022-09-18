Анчелотти рассказал о секретной стратегии «Реала»

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о стратегии мадридской команды, которая помогает «сливочным» одерживать победы.

«Реал» применяет стратегию усталости. Мы обманываем соперника и специально показываем, что якобы устали. Затем используем все свои преимущества на чужой половине поля», - поведал Анчелотти в разговоре с журналистами перед мадридским дерби.

Матч «Атлетико» - «Реал» состоится в воскресенье, 18 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – 22:00 мск.

В преддверии дерби «матрасники» занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «королевский» клуб располагается на второй строчке.