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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал о секретной стратегии «Реала»

 
18 Сентября 2022 • 13:05 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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Через 8 ч. 34 мин.

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о стратегии мадридской команды, которая помогает «сливочным» одерживать победы.

«Реал» применяет стратегию усталости. Мы обманываем соперника и специально показываем, что якобы устали. Затем используем все свои преимущества на чужой половине поля», - поведал Анчелотти в разговоре с журналистами перед мадридским дерби.

Матч «Атлетико» - «Реал» состоится в воскресенье, 18 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – 22:00 мск.

В преддверии дерби «матрасники» занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «королевский» клуб располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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