«Реал» впервые с 80-х годов выиграл шесть стартовых матчей кряду в чемпионате

Мадридский «Реал» оказался сильнее своих земляков из «Атлетико» в заключительном матче шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги. «Сливочные» забили два мяча еще в первом тайме, и лишь нелепая ошибка обострила ситуацию к концу матча, когда «матрасникам» удалось отквитать один мяч.

Тем не менее, «Реал» удержал победу и выиграл шестой матч кряду с начала сезона. Такого с «Реалом» не было с сезона 1987\1988 - именно тогда, осенью 1987 года, «Реал» в последний раз побеждал в шести стартовых матчах кряду.

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал» примет дома «Осасуну», это случится 2 октября.