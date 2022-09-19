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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» впервые с 80-х годов выиграл шесть стартовых матчей кряду в чемпионате

 
19 Сентября 2022 • 02:00 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» оказался сильнее своих земляков из «Атлетико» в заключительном матче шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги. «Сливочные» забили два мяча еще в первом тайме, и лишь нелепая ошибка обострила ситуацию к концу матча, когда «матрасникам» удалось отквитать один мяч.

Тем не менее, «Реал» удержал победу и выиграл шестой матч кряду с начала сезона. Такого с «Реалом» не было с сезона 1987\1988 - именно тогда, осенью 1987 года, «Реал» в последний раз побеждал в шести стартовых матчах кряду.

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал» примет дома «Осасуну», это случится 2 октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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окончен Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
окончен Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
окончен Атлетико М 1:2 Реал Мадрид 3.10 3.50 2.40
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