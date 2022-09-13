Сересо: «Мы не встречались с «Барселоной» по трансферу Гризманна и не собираемся этого делать»ч

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном, которого «матрасники» не хотят выкупать за 40 миллионов евро у каталонской «Барселоны».

«Мы не встречались с «Барселоной» и не собираемся этого делать. История Гризманна довольно ясна. На данный момент мы находимся в той же точке, что и в начале сезона. Ничего не изменилось», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно появились слухи о возможном судебном разбирательстве между «Барселоной» и «Атлетико» по трансферу Гризманна.