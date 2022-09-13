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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сересо: «Мы не встречались с «Барселоной» по трансферу Гризманна и не собираемся этого делать»ч

 
13 Сентября 2022 • 15:02 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1 1.11 X 9.50 2 22.00
17.09 17:15

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном, которого «матрасники» не хотят выкупать за 40 миллионов евро у каталонской «Барселоны».

«Мы не встречались с «Барселоной» и не собираемся этого делать. История Гризманна довольно ясна. На данный момент мы находимся в той же точке, что и в начале сезона. Ничего не изменилось», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно появились слухи о возможном судебном разбирательстве между «Барселоной» и «Атлетико» по трансферу Гризманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо Антуан Гризманн
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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