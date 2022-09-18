Модрич играет свой 300-й матч в Ла Лиге

В центральном и заключительном матче шестого тура испанской Ла Лиги между собой сошлись главные мадридские клубы - «Атлетико» и «Реал». Этот матч стал 300-й игрой в высшей лиге испанского чемпионата для хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

Он перебрался в «Реал» в уже далеком 2012 году, и до сих пор регулярно выходит на поле в основном составе, несмотря на то, что уже находится в заключительной фазе своей карьеры.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» началась в 22 часа по московскому времени, следить за ее событиями можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.