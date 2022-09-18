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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич играет свой 300-й матч в Ла Лиге

 
18 Сентября 2022 • 22:30 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
1 3.10 X 3.50 2 2.40
2-й тайм

В центральном и заключительном матче шестого тура испанской Ла Лиги между собой сошлись главные мадридские клубы - «Атлетико» и «Реал». Этот матч стал 300-й игрой в высшей лиге испанского чемпионата для хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

Он перебрался в «Реал» в уже далеком 2012 году, и до сих пор регулярно выходит на поле в основном составе, несмотря на то, что уже находится в заключительной фазе своей карьеры.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» началась в 22 часа по московскому времени, следить за ее событиями можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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окончен Вильярреал 1:1 Севилья 1.75 3.80 5.30
окончен Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
окончен Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
Идет 84 минута Атлетико М 1:2 Реал Мадрид 3.10 3.50 2.40
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