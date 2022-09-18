Анчелотти: «С Винисиусом нет никаких проблем»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о готовности Винисиуса Жуниора к предстоящему матчу против «Атлетико» на фоне недавнего скандала.

Напомним, что глава Испанской ассоциации агентов Педро Браво призвал бразильца «перестать обезьянничать» на поле, и «Реал» выступил с официальным заявлением на этот счёт, осудив слова Браво.

«Могу лишь напомнить о заявлении клуба, а сейчас фокус должен быть на футболе, – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала». – С Винисиусом нет никаких проблем, он в полном порядке и очень ждёт предстоящего матча. Мы не обсуждаем данный инцидент в раздевалке. Он будет играть так же, как и всегда, – с удовольствием и полной отдачей. Я не даю ему советов, потому что я его тренер, а не отец или брат», – сказал итальянский специалист.