Анчелотти подтвердил, что Бензема не сыграет с «Атлетико»

Карло Анчелотти перед дерби с мадридским «Атлетико» ответил на вопрос о готовности травмированных футболистов «Реала».

В лазарете «сливочных» находятся капитан Карим Бензема, а также основной центральный защитник Эдер Милитао. «Бензема не будет готов к матчу, он только возобновил индивидуальные тренировки. У него будет перерыв, чтобы вернуться после международной паузы», – подтвердил итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции. Что же касается бразильского защитника, то Анчелотти включит его в заявку на игру, но его место в основе находится под вопросом.

Напомним, что Бензема получил небольшую травму в первом матче Лиги чемпионов против «Селтика», из-за чего пропустил последние две встречи «королевского» клуба.

Мадридское дерби в рамках шестого тура испанской Ла Лиги пройдет 18 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.