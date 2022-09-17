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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне дал комментарий об уровне мадридского «Реала»

 
17 Сентября 2022 • 13:30 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.20
18.09 22:00

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий об уровне «Реала» перед принципиальным поединком испанского первенства.

«У «Реала» выдающаяся команда с молодыми игроками, которые набираются опыта, взаимодействуя с футболистами, которые годами выступают на самом высоком уровне. Вот почему у них есть привычка побеждать», – цитирует аргентинского специалиста Mundo Deportivo. Также Диего дал небольшой инсайд относительно стартового состава «матрасников», заявив, что Ян Облак начнёт дерби на линии ворот.

Напомним, что встреча мадридских грандов пройдёт завтра, 18 сентября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Реал» выиграл все поединки на старте сезона, включая матчи еврокубков. «Атлетико» идёт лишь на седьмой строчке.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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