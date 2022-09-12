Гризманн: «Кричал от радости, когда узнал, что вернусь в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о эмоциях, которые испытал в тот момент, когда узнал о своём возвращении в стан «матрасников». Напомним, что год назад француз вернулся на «Ванда Метрополитано» на правах аренды с опцией выкупа.

«В тот день я с 10 до 12 ночи лежал на кровати и испытал каждую возможную эмоцию. Когда «Атлетико» заключил сделку, я просто кричал от радости. Я был невероятно счастлив», – заявил Гризманн в интервью Prime Video.

Напомним, что «Атлетико» не хочет выкупать Гризманна по окончанию сезона. Чтобы опция выкупа не стала обязательной, француза не выпускают на поле раньше 60-й минуты.