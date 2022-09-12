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Гризманн: «Кричал от радости, когда узнал, что вернусь в «Атлетико»

 
12 Сентября 2022 • 12:09 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.70 X 3.35 2 2.60
18.09 22:00

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о эмоциях, которые испытал в тот момент, когда узнал о своём возвращении в стан «матрасников». Напомним, что год назад француз вернулся на «Ванда Метрополитано» на правах аренды с опцией выкупа.

«В тот день я с 10 до 12 ночи лежал на кровати и испытал каждую возможную эмоцию. Когда «Атлетико» заключил сделку, я просто кричал от радости. Я был невероятно счастлив», – заявил Гризманн в интервью Prime Video.

Напомним, что «Атлетико» не хочет выкупать Гризманна по окончанию сезона. Чтобы опция выкупа не стала обязательной, француза не выпускают на поле раньше 60-й минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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