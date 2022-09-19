Анчелотти – о победе над «Атлетико»: «Мы знали, как удержать счёт»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу «сливочных» в дерби (2:1).

«Реал» вышел вперёд на 18-й минуте, а на 36-й удвоил своё преимущество. «Атлетико» сумел поразить ворота Тибо Куртуа только на 83-й минуте.

«Очень рад победе в дерби. Поведя со счётом 2:0, мы знали, как удержать преимущество. Мы сосредоточились на защите, и этого было достаточно для победы. Впрочем, думаю, мы могли получше сыграть впереди во втором тайме.

«Атлетико» – отличная команда. Да, они испытывают трудности на старте сезона, но я уверен, что они будут бороться до конца. Ещё ничего не решено, всё может быстро измениться, но очень важно, что мы начали сезон столь уверенно», – сказал после матча Анчелотти.