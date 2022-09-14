Симеоне: Я очень люблю Гризманна

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игровое время нападающего команды Антуана Гризманна.

Симеоне сказал Mundo Deportivo, что очень любит Гризманна, этот игрок показывает отличный футбол, выходя на поле в последние 30 минут встречи, но никто не знает, как он себя покажет, если будет играть по 60 минут.

Напомним, 31-летний футболист выступает за «Атлетико» на правах аренды, игрок принадлежит «Барселоне».

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 7 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча. Отметим, что во всех встречах француз выходил на замену после 60-й минуты.