Анчелотти: «Сказал Вальверде, что если он не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об обещании, которое дал полузащитнику Федерико Вальверде. Напомним, что уругваец вчера открыл счёт в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига». «Сливочные» выиграли ту игру со счётом 2:0.

«Сказал Вальверде, что если он не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча с «РБ Лейпцигом».

Журналист Фабрицио Романо отмечает, что Анчелотти считает Вальверде одним из лучших полузащитников мира.