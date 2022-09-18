В матче с «Реалом» Гризманн впервые в сезоне выйдет в старте

Диего Симеоне впервые с начала текущей кампании решился выпустить Антуана Гризманна с первых минут.

Как известно, французский нападающий выходил лишь на замену из-за условий аренды: «Атлетико» ограничивает его игровое время, чтобы не вступило в силу обязательство выкупа у «Барселоны» за 40 млн евро. Однако в сегодняшнем мадридском дерби Диего Симеоне всё-таки нашёл для Гризманна место в основе. 31-летний футболист составит пару в атаке «матрасников» Жоау Фелишу.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл на поле лишь 192 минуты, отметившись тремя голами.

Поединок «Атлетико» против «Реала» стартует в 22:00 по московскому времени.