Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В матче с «Реалом» Гризманн впервые в сезоне выйдет в старте

 
18 Сентября 2022 • 20:56 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.10 X 3.50 2 2.40
Через 0 ч. 38 мин.

Диего Симеоне впервые с начала текущей кампании решился выпустить Антуана Гризманна с первых минут.

Как известно, французский нападающий выходил лишь на замену из-за условий аренды: «Атлетико» ограничивает его игровое время, чтобы не вступило в силу обязательство выкупа у «Барселоны» за 40 млн евро. Однако в сегодняшнем мадридском дерби Диего Симеоне всё-таки нашёл для Гризманна место в основе. 31-летний футболист составит пару в атаке «матрасников» Жоау Фелишу.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл на поле лишь 192 минуты, отметившись тремя голами.

Поединок «Атлетико» против «Реала» стартует в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 0:2 Хетафе 1.78 3.35 5.40
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 1.75 3.80 5.30
Идет 89 минута Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
Идет 87 минута Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
21:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» Араухо отказал клубам АПЛ
20:56 · Испания. Ла Лига
В матче с «Реалом» Гризманн впервые в сезоне выйдет в старте
20:22 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» уже объявил состав на игру с «Атлетико» 4
19:25 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» не смог обыграть «Севилью»
17:36 · Испания. Ла Лига
​Президент «Атлетико»: «Попрошу Винисиуса научить меня танцевать самбу» 2
17:04 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» в большинстве притормозил «Осасуну»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Гризманн может покинуть «Атлетико» уже зимой 4
14:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» вернёт белую форму 1
13:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о секретной стратегии «Реала»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон грубо ответил обидчику Винисиуса
11:18 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны»: «Месси уже не тот»
11:12 · Испания. Ла Лига
Хави назвал два качества Левандовски, которые его удивили
11:02 · Англия. Чемпионшип
Один из лучших нападающих Чемпионшипа Бреретон может продолжить карьеру в Испании
10:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет организовать теннисный матч Федерер - Надаль на «Сантьяго Бернабеу»
07:12 · Испания. Ла Лига
Гаттузо: «Кавани не хотел выходить в старте «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем