Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Отношения «Реала» и «Атлетико» стали заметно хуже за последние месяцы

 
22 Сентября 2022 • 02:35 Комментировать
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

Помимо «Барселоны», у мадридского «Реала» есть еще один враг - это мадридский «Атлетико». Правда, руководство клубов в последние годы старалось держать ситуацию под контролем и не допускать подлостей по отношению друг к другу, но эти времена отошли в прошлое.

В конце прошлого сезона игроки «Атлетико» отказались устраивать почетный коридор для «Реала», победившего в чемпионате Испании (дополнительную пикантность ситуации придало то, что отобрал он титул как раз у «Атлетико»), и это очень не понравилось руководству «Реала», которое ответило по-своему.

Летом они, как сообщает испанское издание Marca, оно переманило воспитанника «матрасников» Хесуса Фортео, и это также было воспринято нехорошо, после чего «Атлетико» свернул свое участие в проекте «Суперлиги», оставив там «Реал» в одиночестве, которое не назовешь гордым.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
02:35 · Испания. Ла Лига
Отношения «Реала» и «Атлетико» стали заметно хуже за последние месяцы
21 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
Дембеле назвал свою главную цель в «Барселоне»
23:48 · Испания. Ла Лига
Шакира дала первое интервью после расставания с Пике
23:13 · Испания. Ла Лига
Депай открыт для январского ухода из «Барселоны»
22:54 · Испания. Ла Лига
Фабрегас был бы рад возвращению Месси в «Барселону»
22:38 · Италия. Серия А
Мората: «Аллегри уговаривал остаться»
22:14 · Испания. Ла Лига
Фекир возвращается в строй «Бетиса»
20:51 · Испания. Ла Лига
​Симеоне не грозит отставка слухи
20:42 · Испания. Ла Лига
​«Реал» обсудит новый контракт с Модричем в следующем году слухи
20:37 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал о своём настроении во время летнего трансферного окна
19:26 · Испания. Ла Лига
​Сетьен не хочет говорить о Месси 1
19:22 · Испания. Ла Лига
На Винисиуса не повлияли скандалы
18:53 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отреагировала на утечку информации о переговорах с Месси
18:46 · Испания. Ла Лига
Раскрыт любопытный пункт из контракта Дембеле с «Барселоной»
17:46 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» проиграл апелляцию на удаление Эрмосо
Все новости
Рекомендуем