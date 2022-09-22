Отношения «Реала» и «Атлетико» стали заметно хуже за последние месяцы

Помимо «Барселоны», у мадридского «Реала» есть еще один враг - это мадридский «Атлетико». Правда, руководство клубов в последние годы старалось держать ситуацию под контролем и не допускать подлостей по отношению друг к другу, но эти времена отошли в прошлое.

В конце прошлого сезона игроки «Атлетико» отказались устраивать почетный коридор для «Реала», победившего в чемпионате Испании (дополнительную пикантность ситуации придало то, что отобрал он титул как раз у «Атлетико»), и это очень не понравилось руководству «Реала», которое ответило по-своему.

Летом они, как сообщает испанское издание Marca, оно переманило воспитанника «матрасников» Хесуса Фортео, и это также было воспринято нехорошо, после чего «Атлетико» свернул свое участие в проекте «Суперлиги», оставив там «Реал» в одиночестве, которое не назовешь гордым.