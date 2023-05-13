Салихамиджич высказался о будущем Канселу, Мазрауи и Павара

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о будущем трёх защитников команды.

Жоау Канселу, напомним, арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона с правом выкупа, а Нуссер Мазрауи и Бенжамен Павар, по слухам, могут покинуть клуб уже в предстоящее трансферное окно.

«Мазрауи останется в «Баварии», он отличный футболист, – рассказывает Салихамиджич. – Также мы хотели бы сохранить Павара, и в настоящее время ведутся переговоры с ним и его представителями. Что касается Канселу, то сейчас рано говорить о его выкупе. Узнаем после завершения сезона, пока никаких обсуждений нет», – цитирует Фабрицио Романо спортивного директора мюнхенцев.