Тухель: «Мы потерялись во втором тайме, у меня нет объяснения этому»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

«Мы начали здорово, повели в счёте и должны были увеличивать отрыв. Мы потерялись во втором тайме, у меня нет объяснения этому, потому что команда находится в отличной форме, я вижу правильный настрой в раздевалке и на тренировках.

В этом поражении виноваты только мы сами, соперник не сделал ничего выдающегося.

Завтрашний матч «Боруссии»? Я не буду её смотреть, сегодняшний результат никак на это не мог повлиять. Посмотрю матч дортмундцев тогда, когда мне это будет нужно», - цитирует Тухеля Sky Sports.