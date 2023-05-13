«Бавария» забила в 75 подряд домашних матчах – до рекорда остаётся всего два шага

Мюнхенская «Бавария» близка к собственному голевому рекорду в домашних поединках.

В сегодняшнем матче 32-го тура Бундеслиги команда Томаса Тухеля отправила в ворота «Шальке 04» шесть безответных мячей, продолжив личную серию домашних игр с забитыми голами. Мюнхенский гранд поражает ворота своих соперников уже в 75 встречах кряду в родных стенах, в то время как клубный рекорд всех времён составляет 77 игр, докладывает Bayern & Germany. Данное достижение было установлено в период с 1979 по 1982 год.

Свой следующий домашний матч «Бавария» проведёт 20 мая – в соперниках будет «РБ Лейпциг».