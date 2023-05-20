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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт: «В раздевалке стояла гробовая тишина»

20 Мая 2023 • 23:41 Комментировать
Бавария
1:3
РБ Лейпциг
окончен

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о поражении от «РБ Лейпциг» (1:3), которое сильно усложнило борьбу за чемпионство для мюнхенского клуба.

«В раздевалке стояла гробовая тишина. Завтрашний матч дортмундской «Боруссии»? Мы должны смотреть только на себя. Сегодня мы сыграли слабо. Надеюсь, что «Боруссия» завтра не победит, но необходимо сконцентрироваться на своей игре и победить на следующей неделе», - цитирует голландского защитника Sky.

Дортмундская «Боруссия» завтра, 21 мая, сыграет на выезде против «Аугсбурга», в случае победы «чёрно-желтые» выйдут на первое место и опередят «Баварию» на два зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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