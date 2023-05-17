Мане решил, где хочет играть в следующем сезоне

В последние недели слухи связывают форварда Садио Мане с летним уходом из «Баварии». Впрочем, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что сенегальский футболист хочет продолжить выступать в Мюнхене в следующем сезоне. Отмечается, что Мане имеет отличные отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем. 31-летний футболист планирует остаться и бороться за трофеи.

Напомним, что недавно Садио Мане угодил в скандал – он ударил в раздевалке одноклубника (Лероя Сане) после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В сезоне 2022/2023 Мане провёл 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

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