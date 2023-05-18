Зоммер пропустил сегодняшнюю тренировку «Баварии» из-за проблем с желудком

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер не участвовал на сегодняшней тренировке своей команды. По информации от Kicker, швейцарец страдает от проблем с желудком.

Напомним, в следующем туре Бундеслиги «Баварии» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом» у себя дома. За два тура до конца чемпионата команда Томаса Тухеля опережает дортмундскую «Боруссию» в чемпионате на одно очко. Если Зоммер не успеет восстановиться к матчу, его место займёт Свен Ульрайх.

Ранее сообщалось, что Зоммер летом может покинуть «Баварию», когда Мануэль Нойер вернётся в строй после травмы. Швейцарцем интересуется «Манчестер Юнайтед».