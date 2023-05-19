Тухель: «С нетерпением жду, когда Люка Эрнандес вернётся в строй»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии защитника Люка Эрнандеса, который продолжает восстанавливаться после травмы. Напомним, француз находится вне игры после повреждения, которое получил осенью на чемпионате мира в матче группового этапа против Австралии.

«С нетерпением жду, когда Люка Эрнандес вернётся в строй. Он показывает впечатляющий уровень профессионализма. У него на лице всегда присутствует улыбка, он всегда позитивен. несмотря на всю сложность ситуации. Для меня Люка определённо является одним из ведущих игроков», – заявил Тухель на пресс-конференции.