«Ливерпуль» не планирует возвращать в свои ряды нападающего «Баварии» Садио Мане.

Сенегалец переехал в Мюнхен прошлым летом, но пока не убедил руководство «Баварии» в собственной незаменимости. Различные источники неоднократно сообщали о том, что Томас Тухель не имеет планов на 31-летнего игрока, и тот, по слухам, вполне может вернуться в «Ливерпуль» спустя всего год после ухода. Как информирует Football Insider, мерсисайдцы не собираются подписывать Мане грядущим летом. Боссы «красных» уверены, что атака команды отлично укомплектована и не требует усилений.

Трансферная стоимость Садио Мане оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.