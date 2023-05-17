Тухель хочет видеть Райса в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» хочет видеть в своей команде капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист рекомендует руководству подписать 24-летнего англичанина.

По сведениям источника, в руководстве «Баварии» понимают, что выиграть борьбу за футболиста будет крайне сложно. В гонке пока лидирует лондонский «Арсенал», который опережает «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Помимо желания игрока остаться в Английской премьер-лиге, ситуацию усложняют и финансовые требования «Вест Хэма», который хочет выручить за Райса 135 миллионов евро.

У Деклана остаётся год по контракту с «молотобойцами». Тухель хотел подписать Райса ещё когда тренировал «Челси».