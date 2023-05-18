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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн не получит денежный бонус в случае победы «Баварии» в Бундеслиге

18 Мая 2023 • 14:20 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не получит денежный бонус, если мюнхенская команда выиграет в этом сезоне Бундеслигу. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, такой пункт действительно присутствовал в контракте немца с «Баварией», но руководство нашло способ его обойти.

Напомним, «Баварию» сейчас возглавляет Томас Тухель, под руководством которого команда лидирует в чемпионате Германии с отрывом в одно очко от дортмундской «Боруссии». До окончания нынешнего розыгрыша Бундеслиги осталось два тура.

Нагельсманн хочет работать в АПЛ, но от его кандидатуры уже успели отказаться «Тоттенхэм» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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