Нагельсманн не получит денежный бонус в случае победы «Баварии» в Бундеслиге

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не получит денежный бонус, если мюнхенская команда выиграет в этом сезоне Бундеслигу. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, такой пункт действительно присутствовал в контракте немца с «Баварией», но руководство нашло способ его обойти.

Напомним, «Баварию» сейчас возглавляет Томас Тухель, под руководством которого команда лидирует в чемпионате Германии с отрывом в одно очко от дортмундской «Боруссии». До окончания нынешнего розыгрыша Бундеслиги осталось два тура.

Нагельсманн хочет работать в АПЛ, но от его кандидатуры уже успели отказаться «Тоттенхэм» и «Челси».