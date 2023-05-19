«Бавария» отказалась от подписания полузащитника, оценённого в 50 млн евро

«Бавария» не претендует на полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

Ранее в СМИ появились известия о заинтересованности мюнхенского гранда в подписании 25-летнего мексиканца, также интерес приписывался дортмундской «Боруссии». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Альварес не является трансферной целью «Баварии». Фаворитами в борьбе за опорного хавбека остаются «шмели», также за футболистом следят топ-клубы Английской премьер-лиги.

Отмечается, что сам Эдсон Альварес готов к уходу из «Аякса» грядущим летом. Амстердамцы потребуют за свою звезду около 50 млн евро.