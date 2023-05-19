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«Бавария» отказалась от подписания полузащитника, оценённого в 50 млн евро

19 Мая 2023 • 20:29 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 21 ч. 16 мин.

«Бавария» не претендует на полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

Ранее в СМИ появились известия о заинтересованности мюнхенского гранда в подписании 25-летнего мексиканца, также интерес приписывался дортмундской «Боруссии». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Альварес не является трансферной целью «Баварии». Фаворитами в борьбе за опорного хавбека остаются «шмели», также за футболистом следят топ-клубы Английской премьер-лиги.

Отмечается, что сам Эдсон Альварес готов к уходу из «Аякса» грядущим летом. Амстердамцы потребуют за свою звезду около 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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