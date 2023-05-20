Восемь клубов были проинформированы о потенциальном уходе Киммиха из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Лидер мюнхенцев, как неоднократно сообщалось, задумывается об уходе в летнее трансферное окно. Главными претендентами на Киммиха считаются мадридский «Реал» и «Барселона». По сведениям 90min, о потенциальной доступности Киммиха были проинформированы не только представители Ла Лиги, но и другие европейские гранды: «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Почти все из вышеприведённых клубов проявили интерес к хавбеку.

«Бавария» планирует предложить Йозуа Киммиху новый контракт, чтобы избежать его ухода. Действующее соглашение истекает в 2025 году.