Вернер может пропустить матч с «Баварией»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может пропустить завтрашний матч с мюнхенской «Баварией» в чемпионате Германии. Официальный сайт «красных быков» сообщает, что немец простудился.

Напомним, в матче против «Баварии» Вернер может встретиться со своим бывшим тренером по «Челси» Томасом Тухелем, из-за конфликта с которым прошлым летом покинул «Стэмфорд Бридж». Вместе с немецким специалистом Вернер выигрывал Лигу чемпионов в 2020 году.

Тимо в нынешнем сезоне забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Германии. «Бавария» сейчас лидирует в Бундеслиге с отрывом в одно очко от дортмундской «Боруссии». До конца чемпионата осталось два тура.