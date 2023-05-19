Зоммер и Гнабри возобновили тренировки с «Баварией», они готовы сыграть с «РБ Лейпцигом»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер и вингер Серж Гнабри возобновили тренировки с командой. Об этом сообщает издание Bild.

Зоммер и Гнабри пропустили вчерашнюю тренировку «Баварии». Швейцарец испытывал проблемы с желудком, а немец просто переутомился. Участие игроков в матче с «РБ Лейпцигом» находилось под сомнением, но теперь сообщается, что Зоммер и Гнабри готовы сыграть с «красными быками».

В то же время нападающий Эрик Чупо-Мотинг вновь пропустил тренировку и вряд ли сыграет с «РБ Лейпцигом». Напомним, за два тура до конца чемпионата «Бавария» опережает в чемпионской гонке дортмундскую «Боруссию» всего на одно очко.