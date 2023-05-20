В гонку за Киммихом ворвался английский топ-клуб

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих попал в сферу интересов английского топ-клуба. Помимо каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» в гонку за немцем включился «Ливерпуль», о чём сообщает Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Киммих не против принять новый вызов и ближайшим летом попробовать свои силы в другом чемпионате. У футболиста есть контракт с «Баварией» до 2025 года, и мюнхенская команда не планирует его продавать.

Киммих считается приоритетным кандидатом для «Барселоны» на замену Серхио Бускетсу. «Реал» и «Ливерпуль» проявляют к полузащитнику менее предметный интерес.