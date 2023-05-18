«Боруссия» Дортмунд хочет поскорее закрыть сделку по трансферу Эдсона Альвареса

Дортмундская «Боруссия» торопится как можно скорее закрыть сделку по трансферу полузащитника амстердамского «Аякса» Эдсона Альвареса. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, «шмели» хотят заключить сделку до 30 мая. Именно в этот день мюнхенская «Бавария» запланировала совещание, где будут обсуждаться летние трансферы. Напомним, Альварес также находится в шорт-листе «красной машины».

Источник сообщает, что «Бавария» пока не определилась, стоит ли ей бороться за трансфер Альвареса. В данный момент в гонке за Эдсоном лидирует дортмундская «Боруссия», которая конкретно обозначила свой интерес, в отличие от коллег из Мюнхена.