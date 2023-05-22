«РБ Лейпциг» впервые выиграл на выезде у «Баварии»

Большой сенсацией обернулся тридцать третий тур чемпионата Германии, «Бавария» неожиданно проиграла в кульминационный момент «РБ Лейпцигу» - и уступила первую строчку в турнирной таблице конкурентам из дортмундской «Боруссии», Между тем вероятность победы «Лейпцига» перед матчем оценивалась как практически нулевая - клуб не выиграл ни одного из предыдущих шести матчей, проведенных на поле «Баварии». Однако седьмая попытка оказалась удачной.

В следующем, заключительном туре чемпионата Германии «Лейпциг» примет дома аутсайдера «Шальке». Это случится двадцать седьмого мая.