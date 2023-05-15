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Тухель: «Счастлив, что в моём распоряжении есть Гнабри»

15 Мая 2023 • 09:57 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Сержа Гнабри, вокруг которого в последнее время ходит много слухов.

«Серж очень усердно тренируется. У него отличный характер, он помогает команде как в атаке, так и в обороне. Ему нужна была небольшая удача для возвращения в правильный ритм. Гол с «Вердером» помог Сержу в психологическом плане. Я счастлив, что в моём распоряжении есть Гнабри», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре с «Шальке» Гнабри оформил дубль. Ранее ходили слухи, что «Бавария» задумывается над продажей футболиста в ближайшее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Серж Гнабри
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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