Тухель: «Счастлив, что в моём распоряжении есть Гнабри»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Сержа Гнабри, вокруг которого в последнее время ходит много слухов.

«Серж очень усердно тренируется. У него отличный характер, он помогает команде как в атаке, так и в обороне. Ему нужна была небольшая удача для возвращения в правильный ритм. Гол с «Вердером» помог Сержу в психологическом плане. Я счастлив, что в моём распоряжении есть Гнабри», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре с «Шальке» Гнабри оформил дубль. Ранее ходили слухи, что «Бавария» задумывается над продажей футболиста в ближайшее трансферное окно.