Мане и Канселу не устраивают Тухеля

Нападающий Садио Мане и защитник Жоау Канселу покинут «Баварию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Germany, главный тренер команды Томас Тухель недоволен игрой футболистов, по этой причине они покинут команду после окончания текущего сезона.

Стоит отметить, что Канселу находится в мюнхенском клубе на правах аренды, его контракт принадлежит «Манчестер Сити». При этом источник считает, что 28-летний футболист не останется и в стане «горожан», где у него конфликт с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

После 32 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущую на втором месте «Боруссию» Дортмунд на одно очко.